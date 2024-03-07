Почему вторую половинку надо чаще называть по имени

Это формирует доверительные отношения в паре

Психологи советуют при обращении к своим возлюбленным чаще использовать их имена, а не «зайчиков» и «котиков». Такой психологический прием способствует доверительным отношениям, расположению между людьми и прочим положительным эмоциям. Что еще укрепит отношения пары?

Предлагайте свою помощь партнеру в том или ином деле, такое внимание обязательно будет оценено.

Советуйтесь с партнером относительно принятия важных решений. Даже если это касается только вас и вы уже спланировали дальнейшие действия, узнайте мнение второй половинки, чтобы партнер не чувствовал себя ненужным и неважным.

«Научитесь просить прощения и прощать. В отношениях бывают разные ситуации. Кому-то кажется недопустимым то, что для одного является мелочью. Обговаривайте такие моменты и будьте искренними в своих эмоциях. Поскольку идеальных людей не существует, иногда важно умение просто забыть о какой-то ситуации, и если в паре было принято такое решение, то припоминать оплошность и укорять никогда не нужно», — говорят психологи.

А еще каждому человеку хочется знать, что он представляет ценность для партнера, поэтому периодически следует говорить своей половинке о ее значимости для вас, например, фразой: «Что бы я без тебя делал(а)?».