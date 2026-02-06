Почему врачи не советуют ловить ртом снежинки

Также не стоит разрешать детям есть сосульки

Даже взрослые иногда впадают в детство и ловят ртом снежинки, что уж говорить о ребятне. Однако врачи настоятельно отговаривают от такой беспечности, в противном случае имеются риски заболеть.

При идеальной внешней белизне снега и прозрачности сосулек все равно нельзя исключать наличия в них пыли, солей, реагентов с дорог, выхлопов и других вредных веществ, присутствующих в атмосфере. Загородный снег также не годится для «лакомства» — не факт, что его состав лишен «следов» диких животных, микроорганизмов и частиц почвы.

От пары пойманных языком снежинок, конечно, не произойдет ничего страшного, но при целенаправленном поедании снега или сосулек можно пострадать от желудочного расстройства, тошноты, диареи, инфекции дыхательных путей.

