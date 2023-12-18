Почему возникает зуд в ушах

Симптом может говорить о серьезной проблеме со здоровьем

Чистка ушей — приятная гигиеническая процедура, а все потому, что ушные раковины снабжены сложной системой нервных окончаний. Однако когда желание поковырять в ушах возникает часто, до нескольких раз в день, это указывает на неполадки в организме.

«Источником зуда в ушах является кожа наружного слухового прохода. Кожа уха подвержена тем же кожным заболеваниям, что и кожа других участков тела, поэтому зуд в ушах зачастую служит первым симптомом серьезных патологий. Но есть у кожи наружного слухового прохода уникальная особенность: в ней есть железы, выделяющие серу, поэтому часть случаев ушного зуда связана с нарушением процесса образования серы», — объясняет врач-оториноларинголог высшей квалификационной категории Клинической больницы «РЖД-Медицина» города Челябинска Светлана Милюкова.

Причины ушного зуда:

• аллергия — люди, страдающие поллинозом (сезонной аллергией на травы), нередко, помимо насморка и конъюнктивита, испытывают зуд в ушах;

• кожные заболевания — при экземе, себорее, псориазе может поражаться кожа слухового прохода и беспокоить зуд. Как правило, эти болезни распространяются и на другие области тела;

• болезни внутренних органов — от сахарного диабета, почечной недостаточности, патологий печени и желчного пузыря, сопровождающихся желтухой, также бывает зуд в ушах;

• отомикоз — воспаление кожи наружного слухового прохода грибковой природы сопряжено с выраженным зудом в ушах. Если на ватке после чистки уха остается серый, черный налет или грязно-белые массы, скорее всего, это грибковое поражение кожи слухового прохода.

Для установления точной причины зуда в ушных раковинах и получения квалифицированной помощи необходимо обратиться к оториноларингологу.