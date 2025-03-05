Почему возникает раздвоение личности

Как проявляется отклонение

Раздвоение личности, или диссоциативное расстройство идентичности (ДРИ), — это сложное психическое состояние, при котором у человека формируются две или более отдельные личности или идентичности. Каждая из этих идентичностей может иметь свои собственные мысли, чувства, воспоминания и поведение. ДРИ часто сопровождается значительными нарушениями в восприятии себя и окружающего мира, что может затруднять повседневную жизнь.

«Раздвоение личности представляет собой механизм психологической защиты, формирующийся зачастую в результате тяжелых травматических событий, перенесенных в детстве. Спровоцировать расстройство могут и семейные проблемы, а также генетическая предрасположенность», — говорят психотерапевты.





Основные симптомы раздвоения личности:

• наличие двух или более идентичностей — каждая идентичность обладает своими собственными чертами, предпочтениями и воспоминаниями;

• потеря памяти — люди с ДРИ часто испытывают амнезию, когда не могут вспомнить определенные события или информацию, связанные с одной из идентичностей;

• изменения в восприятии себя — лица с расстройством могут чувствовать себя, как будто они наблюдают за собой со стороны или теряют чувство реальности;

• эмоциональная нестабильность — постоянные изменения настроения и эмоциональные реакции могут быть характерны для данного расстройства.





Лечение диссоциативного расстройства идентичности может быть весьма длительным и сложным процессом. Однако многие люди способны достичь значительного улучшения и научиться управлять симптомами.

«Основным методом лечения является психотерапия. Индивидуальная, а также групповая и семейная терапия помогает пациентам разобраться в своих эмоциях и опыте и интегрировать различные аспекты своей личности. Ключевая задача — преодолеть детскую травму и воссоединить все идентичности», — отмечают специалисты.

Используется и медикаментозное лечение. Хотя не существует специфических лекарств для ДРИ, антидепрессанты и противотревожные препараты помогают справиться с сопутствующими симптомами. Осведомленность о расстройстве и поддержка со стороны семьи и друзей тоже играют важную роль в процессе восстановления.

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