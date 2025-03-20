Почему весной обостряются расстройства психики

Новый сезон изменяет привычный режим человека

Весна — время обновления и возрождения, когда природа пробуждается от зимнего сна. К сожалению, наряду с природой активность наблюдается и у человеческой психики, обостряя патологические состояния.

С приходом весны увеличивается продолжительность светового дня, что влияет на циркадные ритмы человека. Для некоторых людей резкое изменение светового режима становится стрессовым фактором, приводя к обострению симптомов депрессии, тревожности или других психических расстройств.

«Зима может спровоцировать истощение организма, авитаминозы и замедление обмена веществ. Также в зимнее время снижается уровень нейромедиаторов. Наступление тепла ускоряет все эти процессы, потому у человека с психическими или физическими заболеваниями случаются обострения», — говорят психотерапевты.





Изменения в температуре воздуха и атмосферном давлении тоже ухудшают самочувствие, потому что вызывают сосудистые реакции, отражающиеся на кровообращении головного мозга и его работоспособности. А температурные перепады, от которых нам делается то жарко, то холодно, также вредят состоянию.

Даже аллергия на цветение растений бывает пусковым механизмом, ведь организм реагирует на аллергию не только физическим дискомфортом, но и психическим — раздражительностью, тревогой, астенией.

Стать триггером может и рост социального взаимодействия, наблюдаемый с приходом весны. Для людей с определенными психическими расстройствами, например социальной тревожностью, это является источником стресса и дискомфорта. Ожидание социальных мероприятий или необходимость общаться с большим количеством людей провоцирует обострение симптоматики.

Весна ассоциируется с положительными эмоциями и надеждой на обновление. Однако для людей, страдающих от депрессии, сравнение своего состояния с общим весенним настроением может вызвать чувство вины, стыда или безысходности, что также приводит к ухудшению состояния.