Почему вес растет при той же калорийности рациона

Иногда лишние килограммы приходят словно из ниоткуда

Не меняли привычный рацион, но поправились? Или пытаетесь похудеть, но ничего не получается? Уже сократили суточную калорийность, исключив все вредности, но вес не уходит? Почему так бывает, поможет разобраться только врач. Если вы уже достаточно времени пытаетесь разгадать загадку вашего лишнего веса, пора посетить эндокринолога.

«Причина лишнего веса может скрываться в гормональных нарушениях, например гипотиреозе. Это снижение функции щитовидной железы, что замедляет метаболизм, и тогда даже небольшие порции еды могут приводить к набору веса. Проблема бывает и в инсулинорезистентности: когда клетки перестают „слышать“ инсулин, организм начинает запасать энергию в виде жира, даже если вы едите мало. Или виной становится высокий кортизол: хронический стресс нарушает обмен веществ, провоцируя отложение жира в области живота», — объясняет эндокринолог высшей квалификационной категории клинической больницы «РЖД-Медицина» города Челябинска Наталья Мухина.

Возможно и такое, что человек не замечает очевидных ошибок в питании, не понимая разницы в качестве продуктов при их одинаковой калорийности. Так 100 ккал из конфеты и 100 ккал из овощей — это не одно и то же. Избыток простых углеводов и скрытые сахара вызывают скачки инсулина, усиливая чувство голода. Еще часто людям недостает в питании белка и клетчатки, а без них насыщение приходит позже, а метаболизм замедляется. Многие также нарушают режим питания, а длительные перерывы между приемами пищи или жесткие диеты вводят организм в режим «экономии энергии».

«Лишний вес приходит и ввиду метаболических особенностей. С возрастом скорость обмена веществ естественным образом снижается. Если при этом уменьшается физическая активность, вес может расти даже при привычном рационе», — отмечает специалист.

Иногда масса тела увеличивается по причине задержки жидкости в организме. Отеки, вызванные заболеваниями почек, избыточным потреблением соли, гормональными изменениями или приемом некоторых лекарств, могут имитировать набор веса.

И помните, что недостаток сна нарушает выработку гормонов, отвечающих за аппетит, а при хроническом стрессе организм вынужден «цепляться» за жировые запасы.