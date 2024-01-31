Если у вас есть правило беседовать со своим ребенком, прежде чем он ляжет спать, наверняка можно говорить о наличии крепкой связи и настоящей близости между членами вашей семьи.
«Через такое общение родители выражают свою любовь, оказывают поддержку, а ребенок чувствует это внимание. Такое поведение делает семейные узы крепче», — объясняют психологи.
Разговоры расслабляют и успокаивают ребенка, он скорее засыпает. Рассуждая о событиях дня и предстоящих планах, ребенок начинает чувствовать себя увереннее, ведь вы подготавливаете его к определенным событиям. К тому же в это время удается обговорить особо важные вопросы, которые беспокоят чадо, поскольку ребенок, находясь в своей постели, чувствуя уют и защиту, скорее откроется и поделится сокровенным.
Спросите ребенка перед сном:
• что ему особенно понравилось в прошедшем дне;
• с кем он играл и общался;
• чему он научился, что интересного узнал, чем гордится;
• имеются ли у него проблемы или что-то его заботит и есть ли желание это обсудить;
• чем он планирует заниматься завтра;
• о том, что считаете важным.
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