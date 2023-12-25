Почему важно просыпаться в 6:30 утра

Сон после этого времени нарушает циркадные ритмы

Ранний подъем полезен — хорошая новость для «жаворонков» и плохая для «сов», этих «птичек» снова хотят научить жить по циркадным ритмам. Ученые рекомендуют вставать не позже 6:30 утра.

«В определенное время в организме начинают происходить процессы, которым желательно протекать уже при бодрствовании человека. В 6 утра прекращается выработка мелатонина — гормона сна и стартует выброс в кровоток кортизола, повышающего адреналин и глюкозу. Эти вещества организм должен отрабатывать, а не спать, иначе пострадает иммунная система и здоровье в целом. Появятся риски развития гипертонии, сахарного диабета, даже онкологии, придет лишний вес и тревожность», — сообщают представители науки.

Отметим, ранний подъем несовместим с поздним отходом ко сну, от недосыпа появится не меньше проблем. Поэтому для пробуждения в 6:30 ложиться надо не позднее 23 часов.