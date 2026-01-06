Почему важно навещать пожилых родственников в праздники

Это добавляет здоровья старшему поколению

Длинные выходные — отличный повод, чтобы навестить своих пожилых родственников и подарить им ощущение нужности. Уделяя время немолодым родителям, бабушкам и дедушкам, вы делитесь с ними душевным теплом, которое поддерживает их здоровье.

«Общение с детьми и внуками дает возможность почувствовать свою значимость для родных людей. Давно известно, что комфортное общение улучшает настроение, мы лучше чувствуем себя, когда нам радостно. А наши родители подпитываются положительными эмоциями, проводя дни новогодних праздников с нами, самыми близкими людьми», — говорит психолог РГНКЦ Пироговского университета Минздрава России Татьяна Шутова.

Если вы пока не были у своих родных, самое время назначить дату визита, ведь впереди еще несколько дней новогодних каникул, а это ряд причин, чтобы сделать приятное близким.

