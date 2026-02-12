Почему важно читать детям сказки

Делать это можно еще до рождения малыша

Сказка — это волшебная страна, в которую ребенок мечтает попасть снова и снова, потому дети каждый вечер просят родителей почитать им сказку на ночь. Однако сказочные истории помогают не только быстрее убаюкать или развлечь ребенка, они играют важную роль в его развитии, укреплении эмоционального здоровья и формировании моральных качеств.

Читая ребенку сказку, вы содействуете развитию его воображения. Ребенок погружается в мир фантазий, где живут магические существа, происходят чудеса и все время ждут приключения. Это стимулирует творческий потенциал и помогает расширить границы возможного восприятия мира ребенком.

Во время прослушивания сказок дети обогащают свою речь новыми словами, учатся строить предложения и правильно произносить звуки. Сказочный сюжет позволяет усвоить новые грамматические конструкции и синтаксические формы, необходимые для общения.

Через героев сказок малыш учится отличать добро от зла, понимать ценность дружбы, смелость, честность и справедливость. Именно таким образом закладываются основы правильного поведения и взаимоотношений с окружающими людьми, формируются нравственные ценности человека.





А еще сказки способствуют укреплению эмоционального контакта между родителями и детьми. Регулярное чтение вслух делает родственные узы прочнее, создает атмосферу доверия и любви. Совместное переживание эмоций, сопереживание героям формирует глубокую привязанность и взаимопонимание между членами семьи.

При слушании сказочных историй дети также учатся концентрироваться на содержании текста, следить за динамикой сюжета и удерживать внимание на протяжении продолжительного времени.

Важно отметить, что читать или рассказывать ребенку сказки можно уже тогда, когда он еще в утробе матери. Где-то на 12—16-й неделях беременности ребенок начинает различать звуки, а на 24-й малыш реагирует на звуки из внешнего мира: способен распознавать голос мамы, музыкальные произведения и прочие шумы. Такой ранний контакт положительно влияет на нервную систему будущего ребенка и гармоничное развитие мозга, а также улучшает слуховую память.

