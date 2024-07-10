Почему в жару клонит в сон

И как можно взбодриться

Замечаете, что стали более ленивы и сонливы и вместо дел вам хочется прилечь и хоть немного подремать? Так может действовать жара, оказывающая дополнительную нагрузку на организм. Почему же тело стремится перейти в «спящий режим»?

«Причин, почему в жару может клонить в сон, несколько. Во-первых, из-за того, что организм затрачивает энергию на охлаждение, теперь ее может не хватать. Во-вторых, уменьшение активности требуется для сохранения комфортной температуры тела и снижения выработки тепла. В-третьих, на фоне усиленного потоотделения в жару может случиться обезвоживание, даже небольшая дегидратация приводит к усталости, сонливости, сухости во рту, слабости и головокружению», — говорит заместитель главного врача по медицинской части Городской клинической больницы № 1 Челябинска Максим Угнивенко.

Четвертая причина сонливости может скрываться в нарушении циркадных ритмов, регулирующих часы бодрствования и сна. От длительного воздействия солнечного света и ультрафиолетовых лучей появляются усталость и желание поспать.

Как помочь организму:

• пить достаточное количество воды — в жару организму требуется на 30% больше привычной нормы;

• избегать длительного пребывания на солнце в периоды пиковых температур — с 11 до 16 часов;

• надевать на солнце закрытую одежду и головной убор;

• отдыхать в прохладных, но не холодных помещениях;

• исключить алкоголь и кофеин — они усиливают обезвоживание организма;

• включить в рацион продукты с высоким содержанием воды, например арбузы, дыни, огурцы, помидоры.