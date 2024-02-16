Почему в снегопад беспокоит головная боль

Ухудшение самочувствия часто отмечают метеозависимые люди

Когда атмосферное давление резко понижается, концентрация кислорода в воздухе сокращается, а органы и ткани начинают испытывать недостаток питания. Плохое кислородоснабжение в такие моменты и у головного мозга. Все это вынуждает тело находить баланс между артериальным и атмосферным давлением, от чего сердцу и сосудам приходится справляться с усиленной нагрузкой.

«Метеозависимым людям во время дождей или снегопадов свойственно жаловаться на боли в голове на фоне дефицита кислорода», — говорят неврологи.

Пасмурные дни и недостаточное естественное освещение также угнетающим образом воздействуют на человеческую психику, что приводит к сонливости, тревожности и плохому настроению. Подобного рода обостренные реакции со стороны здоровья на всякий внешний раздражитель могут наблюдаться, когда человек пренебрегает прогулками и недополучает свежего воздуха, страдает от витаминодефицита и часто болеет.