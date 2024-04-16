Почему в пост нельзя увлекаться грибами

Порция этого продукта должна быть небольшой

Грибы могут стать альтернативой мясу в период поста, однако злоупотреблять ими нежелательно, поскольку грибы относятся к тяжелой для переваривания пище.

«Допустимо дважды в неделю включать грибы в рацион, но порция такого блюда не должна быть более 120 граммов», — говорят гастроэнтерологи.

От частого и чрезмерного поедания грибов может пострадать желудочно-кишечный тракт, поскольку переваривание хитина — грибной клетчатки — очень трудоемкий процесс, а некоторая часть грибов так и остается нерасщепленной.

Хронические заболевания ЖКТ-органов, проблемы со стороны печени и почек вообще подразумевают отказ от грибов в меню. Еще грибами не надо кормить дошкольников, а также грибы не совсем приемлемы для пожилых людей.

«Поскольку грибы имеют особенность к вбиранию в себя из почвы тяжелых металлов и прочих вредоносных веществ, нельзя приобретать продукт у непроверенного продавца, иначе можно подвергнуть свой организм токсической нагрузке», — отмечают врачи.

И не рекомендуется есть старые грибы: пользы от них получить уже не удастся, только весьма тяжелую для переработки клетчатку.

