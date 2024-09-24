Почему в глазах лопаются сосуды

Причина может быть от банальной до серьезной

Замечаете, что от напряженной работы глаза становятся красными? А может быть, причина изменений вовсе кажется неясной? С проблемой лопающихся сосудов стоит показаться врачу, поскольку порой симптом может свидетельствовать не только об усталости, но и о серьезных болезнях.

Лопнувшие сосуды — это субконъюнктивальное кровоизлияние. В большинстве случаев никакой угрозы здоровью это не несет. Однако у микрососудов, пронизывающих склеру или конъюнктиву в глазном яблоке, при этом может нарушиться сосудистая стенка.

«Причинами могут служить как внутренние изменения в организме, так и внешние факторы. Если причины внутренние, это может быть гипертония, когда разрыв сосудистой стенки происходит из-за повышенного давления. А давление нередко возникает у больных сахарным диабетом, с заболеваниями почек или крови либо страдающих нехваткой витаминов А и С», — говорит главный врач городской клинической больницы № 1 Челябинска к. м. н. Дмитрий Тарасов.

Когда внутриглазное давление повышается, происходит увеличение нагрузки на глазные сосуды, что тоже провоцирует их разрыв. Субконъюнктивальное кровоизлияние возможно при патологии сосудов или черепно-мозговых травмах — в этом случае требуется экстренное обращение в больницу и обследование глаз и мозга.

«Если при вирусном заболевании температура тела сильно повышается, может появиться капилляротоксикоз, иначе геморрагический васкулит. При нем воспаляются мелкие сосуды, пронизывающие кожу, суставы, почки, органы желудочно-кишечного тракта», — сообщает специалист.

К внешним факторам относят перенапряжение глаз, стресс, поднятие тяжестей, ношение контактных линз, попадание в глаз инородного предмета.

Причин у проблемы немало, потому с лопающимися в глазах сосудами нужно обращаться к врачу, а вот самолечение или полное игнорирование симптома бывает опасным. Срочное посещение офтальмолога требуется, если лопнувший сосуд повлек за собой нарушения зрения.