Почему в День паники можно паниковать

Тренинг со страхами сделает жизнь проще

Паника является психологическим состоянием, побуждающим человека к совершению неоднозначных, неконтролируемых поступков и действий, сложно поддающихся анализу. Совершенное в состояние паники также способно приводить к непредсказуемым последствиям.

«Паникующий человек сравним с человеком в состоянии аффекта. Если чрезвычайная ситуация будет сопряжена с паникой, появятся новые трудности и проблемы, а последствия неразумных действий могут быть даже серьезнее, чем само ЧП», — говорят психотерапевты.

Несмотря на негативную окраску, которую имеет паника, американские психологи предложили отмечать День паники ежегодно 18 июня с той целью, чтобы люди могли себе позволить выпустить пар и даже поддаться на некоторое время панике из-за той или иной ситуации, которая их тревожит в собственной жизни или даже мире. Как считают специалисты, необходимость все время держать себя в руках вызывает у человека постоянный стресс, поэтому иногда нужно себя отпускать.

Такое поведение, когда человек сознательно позволяет себе проявить слабость и немножко понервничать, станет психологическим тренингом, дающим возможность прийти к переосмыслению своего отношения к страхам и стресс-факторам. Некоторые фобии просто покажутся абсурдными и вызовут смех.