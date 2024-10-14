Почему у взрослого человека остаются некоторые молочные зубы

Иногда они могут заменять коренные

Молочные зубы — это первые зубы, которые появляются у детей и играют важную роль в формировании правильного прикуса, а также в процессе жевания и речи. Обычно они начинают выпадать в возрасте шести лет, уступая место постоянным зубам. Однако в некоторых случаях определенные молочные зубы могут оставаться вплоть до взрослого возраста, и речь не про 18 или 20, а даже 30 и более лет. Почему же не все зубы сменяются коренными?

«Одной из основных причин, по которой молочные зубы могут не выпасть, является неправильное развитие зубочелюстной системы. Если постоянные зубы не формируются должным образом или располагаются в неправильном положении, это мешает выпадению молочных зубов. В таких случаях молочные зубы могут оставаться на месте, даже если они должны были бы быть заменены», — рассказывают стоматологи.

Иногда постоянный зуб просто не формируется в челюсти. Это бывает связано с генетическими факторами или патологиями, такими как адентия — врожденное отсутствие одного или нескольких зубов. В таких случаях молочные зубы могут сохраняться дольше, так как им не на что заменяться.

У некоторых людей процесс смены зубов происходит медленнее, чем обычно. Это порой связано с возрастными особенностями, гормональными изменениями или даже стрессом. В результате молочные зубы остаются на месте до более позднего возраста.





«Определенные заболевания, такие как кисты или опухоли в области челюсти, нарушают нормальный процесс прорезывания постоянных зубов. Эти состояния способны препятствовать выпадению молочных зубов, так как постоянные зубы не в силах пробиться через десну», — сообщают врачи.

Несоблюдение правил гигиены полости рта и нерегулярные визиты к стоматологу также приводят к различным проблемам, которые способны повлиять на процесс смены зубов. Например, кариес или заболевания десен затрудняют выпадение молочных зубов.

Какие-то люди и вовсе имеют генетическую предрасположенность к задержке выпадения молочных зубов. Если в семье были случаи, когда молочные зубы сохранялись дольше, это может быть наследственным фактором.

Что делать, если молочные зубы остаются у взрослого человека? Если у вас или вашего близкого человека остались молочные зубы во взрослом возрасте, важно обратиться к стоматологу для оценки ситуации. Специалист проведет необходимое обследование, включая рентгенографию, и определит, есть ли надобность в удалении молочных зубов или других стоматологических процедурах.

Сохранение молочных зубов бывает чревато стоматологическими осложнениями, например неправильным прикусом или проблемами с жеванием, поэтому своевременное обращение к дантисту позволяет избежать ряда проблем.