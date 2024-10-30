Почему у ребенка появляется стоматит

В зависимости от причины лечение может быть разным

Стоматит — это воспаление слизистой оболочки рта из-за активности вирусов, бактерий или грибков, еще стоматиты бывают спровоцированы царапинами слизистых или их термическим или химическим раздражением — речь об аллергическом стоматите и реакции на зубную пасту, леденцы или прочее.

«Площадь поражения слизистой бывает различной — от образования единичного элемента во рту, до массивного поражения полости. У детей встречаются все варианты стоматитов: может быть вирусный, например герпетический, или бактериальный — когда малыш облизал все игрушки в детском саду, либо грибковый, возникающий при снижении иммунитета — допустим, от частых респираторных инфекций или приема антибиотиков», — говорит педиатр, аллерголог, к. м. н., руководитель школы «Здоровый малыш» Городской клинической больницы № 1 Челябинска Михаил Бабайлов.

Боль при стоматите бывает постоянной и ноющей или острой, когда касаются непосредственно язвочки, например, языком или во время приема пищи. При стоматите также случается повышение температуры тела.





Игнорировать стоматит нельзя, особенно если дело касается герпетического стоматита, но лечение должно соответствовать причине. Для герпетического рекомендовано обезболивание и специфическая противогерпетическая терапия, для бактериального подходят антисептические гели или растворы, применяемые местно; если причиной стоматита стала грибковая флора, проводится обработка ротовой полости специальными растворами с противогрибковой активностью.

«Если при этом площадь поражения большая или еще имеются проявления грибковой инфекции на коже или со стороны желудочно-кишечного тракта, решается вопрос о назначении оральных препаратов», — отмечает доктор.

Для профилактики стоматитов важно держать ротовую полость в чистоте, проявлять аккуратность во время еды и следить, чтобы ребенок не засовывал пальцы в рот.