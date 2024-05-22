Почему у пожилых людей повышается уровень агрессии

Милая бабушка превращается во вредную старушку не просто так

Вам наверняка приходилось сталкиваться с агрессивными старушками или брюзжащими дедушками, которые выражают недовольство буквально на пустом месте. А может, кто-то из ваших родственников некогда был милейшим человеком, а теперь с ним стало трудно взаимодействовать? Почему же с возрастом у человека может портиться характер?

«Есть три основные причины таких внезапных метаморфоз, и первая кроется в деменции — при этом прогрессирующем недуге ухудшается память, затрудняется мышление и не в лучшую сторону меняется характер. Другая проблема связана с делирием — для этой патологии свойственна острая спутанность сознания. Третьим триггером становится синдром дезадаптации — такое обычно случается с пенсионерами в результате переезда», — объясняют неврологи.

Также указывать на старческую агрессию может наличие запредельной подозрительности: здесь пенсионеру свойственно полагать, что его родня стала скрытной и плетет против него интриги, а прохожие делаются его преследователями.

Если вы замечаете, что у вашего пожилого родственника меняется характер, покажите его специалисту.