Почему трескается кожа на губах

Причиной может быть не только уличный холод

С наступлением холодов многие сталкиваются с проблемой трескающейся кожи на губах, что вызывает дискомфорт, болевые ощущения и даже кровоточивость. Почему так происходит и только ли холод провоцирует трещины на коже губ?

«В холодное время года происходит снижение уровня влажности воздуха в помещениях, что вызывает сухость кожных покровов, потому губы, как и другие участки кожи, подвержены растрескиванию, тем более что у губ отсутствует защитный жировой слой», — говорят дерматологи.

Холодный ветер и мороз на улице также приводят к раздражению кожи губ, ее повреждениям и трещинам. Если имеется привычка облизывать губы, ситуация осложняется еще больше.

В зимний период большинство людей забывает о важности соблюдения питьевого режима, и это усугубляет проблему с обезвоживанием кожи, отсюда и растрескивание.





Недостаток витаминов, особенно группы B, A и E, и полезных жиров тоже негативно сказывается на состоянии кожи губ.

«Чтобы предотвратить растрескивание, рекомендуется регулярно использовать бальзамы для губ, содержащие увлажняющие компоненты, такие как масло ши, кокосовое масло или витамин E. Наносить их можно не только перед выходом на улицу, но и в помещении, чтобы поддерживать уровень влаги», — советуют специалисты.

Иногда трескание кожи губ бывает признаком не только нехватки витаминов, но и наличия заболеваний (например, аллергической реакции, контактного дерматита, грибковых инфекций). В редких случаях трескающуюся кожу на губах можно связать с такими состояниями, как сахарный диабет или заболевания щитовидной железы.

Если трещины на губах не проходят, сопровождаются болями, зудом или другими неприятными симптомами, рекомендуется обратиться к врачу для диагностики и назначения соответствующего лечения.