Почему тонущий ребенок никого не зовет на помощь

Родителям нельзя оставлять детей на воде без присмотра

Летом многие семьи любят отправляться на отдых к водоему, и, как бы ни хотелось взрослым расслабиться и отвлечься от будничных забот, оставлять детей без присмотра даже на минуту нельзя. Иначе может случиться непоправимое.

«Тонущие дети не кричат. Задача дыхательной системы именно в дыхании, а речь является вторичной функцией. Когда человек тонет, хоть ребенок, хоть взрослый, он сперва старается дышать, выдыхая под водой и захватывая воздух на поверхности, а на крик просто не остается времени», — информируют медики.

Чтобы отдых не обернулся трагедией, важно не разрешать ребенку купаться без присмотра, особенно на матрасах или надувных кругах.

«Не позволяйте детям устраивать игры, где участники прячутся под водой или их „топят“, и не давайте заплывать за буйки и нырять в неизвестных местах водоема, поскольку камни и ветки деревьев часто приводят к травмам», — предупреждают специалисты Клиники Южно-Уральского государственного медицинского университета Минздрава России.

Важно контролировать и время пребывания ребенка в воде, чтобы не случилось переохлаждения, и защищать кожу чада солнцезащитным кремом или спреем во избежание ожогов.

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