Почему температура тела опускается ниже нормы

Если это случается регулярно, нужно посетить врача

Многим людям свойственно несерьезно относиться к своему здоровью, и, когда повышается температура тела, они идут на работу и по своим делам — что уж говорить о том, когда градусник показывает значения ниже нормы. Между тем устойчивое снижение температуры нередко сопровождается патологией.

«В течение дня температура тела может варьироваться от 35,5 до 37,4 градуса. Ее может понижать все что угодно. Волноваться стоит, если температура долгое время держится ниже 35,8. Температура зависит от того тепла, что тело получает извне, и того, что может создавать само. С возрастом температура может снижаться из-за замедления метаболизма и дефицита движения, но иногда она может падать и по другим причинам», — говорит заместитель главного врача по медицинской части Городской клинической больницы № 1 Челябинска Максим Угнивенко.

Какие-то состояния, сопровождаемые пониженной температурой, могут не угрожать жизни — например гипофункция щитовидной железы, патология надпочечников, различные анемии, перенесенные вирусные заболевания, дисфункции вегетативной нервной системы, а другие бывают опасны — такие как травматический шок, большая кровопотеря, диабетическая кома, тяжелые поражения центральной нервной системы.

«Среди основных причин низкой температуры значится и астенический синдром, при котором человек сталкивается с повышенной утомляемостью, нарушениями сна и перепадами настроения. Синдром часто появляется из-за стресса, отравлений, инфекционных заболеваний, болезней внутренних органов, чрезмерных физических нагрузок, жестких диет. Дело может быть и в переохлаждении организма. Либо в анемии — резком снижении гемоглобина. Причина порой кроется во внутреннем кровотечении из-за язвенной болезни, злокачественных опухолей, гастритов или болезней сердца», — объясняет Максим Угнивенко.

Также повлиять на снижение температуры способна депрессия, а точнее применение нейролептиков или снотворных препаратов, либо диабет и гипогликемия, когда отмечается низкий уровень сахара в крови; еще гипотиреоз — снижение функции щитовидной железы, также болезнь Аддисона, или поражение гипоталамуса из-за вирусных инфекций, отравлений или травм; иногда спонтанная периодическая гипотермия является особенностью человека или говорит об интоксикации организма.

Периодически рекомендуется контролировать свою температуру тела даже при отсутствии жалоб. Если заметите, что показатели часто не соответствуют нормальным значениям, запишитесь к врачу.