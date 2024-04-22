Почему суставы не укрепляются холодцом

Налегать на блюдо с терапевтической целью бессмысленно

Распространенное мнение, что холодец может оздоровить больные суставы, врачи считают заблуждением и советуют не полагаться в этом вопросе на еду.

«Полезным веществам из пищи положено попадать в кровоток, чтобы кровь могла доставить питание до тканей важных органов, но кровеносным сосудам не дано проникнуть в суставы, суставы ценными компонентами питает межсуставная жидкость», — объясняют медики.

Продуктами нельзя улучшить состояние сустава или хряща. Что касается лекарств, то и они не смогут вернуть былое здоровье — медикаментозная терапия направлена лишь на поддержание состояния и купирование болей. Кардинально разобраться с проблемой пораженных суставов можно лишь оперативным путем, сменив «запчасти».