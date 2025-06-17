Почему стресс заставляет человека есть хрустящие продукты

В этом случае тянет на сладкое или соленое

Главным образом желание есть сладости сопряжено с повышенным уровнем стресса, с которым приходится справляться организму. В этом случае десерты являются для мозга дополнительным источником энергии.

«При поступлении в мозг глюкозы увеличивается производство серотонина, отвечающего за наше счастье и настроение. Потому от сладостей человек хоть и ненадолго, но расслабляется и чувствует себя комфортно, чего крайне не хватает людям, находящимся под воздействием стресса», — говорят эндокринологи.

При психическом напряжении надпочечники вырабатывают кортизол — гормон стресса, из-за которого повышается аппетит и усиливается тяга также к соленым продуктам. Присутствующий в соленом натрий способен регулировать концентрацию кортизола.

Психоэмоциональное напряжение подталкивает людей есть не только сладкое и соленое, но еще и хрустящее. Хрустяшки приводят к активации блуждающего нерва, идущего от мозга в брюшную полость. Таким образом связывается эмоциональная регуляция и пищеварение, а стимуляция блуждающего нерва дает облегчение при подавляемом стрессе.