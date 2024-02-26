Почему следует посещать только одного терапевта

Это лучшим образом влияет на здоровье человека

Если вы всегда ходите к одному терапевту, это полезнее для вашего здоровья. Такой вывод сделали ученые после очередного анализа данных. Теперь эксперты рекомендуют каждому человеку найти «своего» врача и лечиться преимущественно у него. То же касается узких специалистов. То есть, если вы, например, имеете проблемы с сердцем, выберите кардиолога, который полностью будет вас устраивать, и наблюдайтесь у него.

«При посещении одного и того же врача улучшается понимание потребностей человека при оказании медицинских услуг. При непрерывных консультациях с одним специалистом отмечается улучшение состояния здоровья пациентов и пониженный риск госпитализаций по ряду причин. Особенно важно лечиться у „своих“ врачей людям старшей возрастной группы», — сообщается об исследовании.

Такая эффективность связана с детальным изучением доктором особенностей здоровья пациента. Если же постоянно менять врачей, новому специалисту всякий раз будет требоваться время на ознакомление с историей болезни и динамикой состояния человека.