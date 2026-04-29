Почему шампунь для жирных волос не стоит применять ежедневно

Такое средство может дать нежелательную реакцию

Когда сальные железы отличаются повышенной активностью, что отражается на скорости загрязнения головы, ошибочно полагать, что шампунь для жирных волос справится с этой особенностью и вы сможете мыть голову реже. Жирные по природе волосы просто нуждаются в особом уходе.

«Если мыть голову шампунем для жирных волос каждый день, что и требуется при таком типе, можно слишком обезжирить кожу головы и даже стимулировать железы к производству еще большего количества сального секрета», — говорят трихологи.

Когда имеется необходимость в ежедневном мытье головы, отдавайте предпочтение нейтральным средствам, и лучше, если подобрать уход вам поможет специалист.

Еще при жирных волосах не рекомендуется во время мытья слишком повышать температуру воды, а также часто использовать фен: от горячей воды, как и от потоков горячего воздуха, сальные железы сильнее активируются.

Отметим, если ранее волосы были нормальными, а теперь вы наблюдаете повышенную сальность, обратитесь к врачу: причина таких изменений может быть в гормональных нарушениях.

