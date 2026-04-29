Когда сальные железы отличаются повышенной активностью, что отражается на скорости загрязнения головы, ошибочно полагать, что шампунь для жирных волос справится с этой особенностью и вы сможете мыть голову реже. Жирные по природе волосы просто нуждаются в особом уходе.
«Если мыть голову шампунем для жирных волос каждый день, что и требуется при таком типе, можно слишком обезжирить кожу головы и даже стимулировать железы к производству еще большего количества сального секрета», — говорят трихологи.
Когда имеется необходимость в ежедневном мытье головы, отдавайте предпочтение нейтральным средствам, и лучше, если подобрать уход вам поможет специалист.
Еще при жирных волосах не рекомендуется во время мытья слишком повышать температуру воды, а также часто использовать фен: от горячей воды, как и от потоков горячего воздуха, сальные железы сильнее активируются.
Отметим, если ранее волосы были нормальными, а теперь вы наблюдаете повышенную сальность, обратитесь к врачу: причина таких изменений может быть в гормональных нарушениях.
