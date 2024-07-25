Почему с возрастом время идет быстрее

Можно ли замедлить его ход

С возрастом многие люди отмечают, что время летит стремительно. И в значительной степени это явление связано с психологическими аспектами восприятия времени.

«У детей и подростков каждая новая неделя или месяц наполнены впечатлениями и событиями, что делает дни более яркими и запоминающимися. Взрослые же, особенно с возрастом, часто попадают в рутину, где каждый день похож на предыдущий. Поскольку новые впечатления значительно замедляют восприятие времени, рутинные действия делают его „ускоренным“», — отмечают психологи.

Исследования показывают, что с возрастом у человека уменьшается количество новых опытов. Это связано с тем, что мы чаще выбираем знакомые места, занятия и компании, что также влияет на ощущение времени. Для того чтобы замедлить его течение, важно стремиться к новым впечатлениям и активно исследовать окружающий мир, что может улучшить качество жизни и эмоциональное состояние.

«С возрастом чувство времени также подвержено нейробиологическим изменениям. Исследования выявляют, что, когда человек становится старше, снижается скорость обработки информации в мозге. Причина этого в уменьшении нейропластичности и изменениях в работе нейронов. Когда мозг обрабатывает информацию медленнее, это может привести к ощущению, что время проходит быстрее», — сообщают нейробиологи.

Также возраст приводит к уменьшению уровня нейромедиаторов, в частности дофамина, играющего важную роль в обработке информации и эмоциональном восприятии, что чревато уменьшением интенсивности ощущений и «ускорением» времени.

Понимание таких процессов дает человеку возможность осознаннее относиться к своему времени и активнее искать новые впечатления, чтобы замедлить субъективное течение времени и обогатить жизнь.