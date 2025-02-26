Почему рисом и макаронами можно смертельно отравиться

В крахмалистых продуктах размножаются токсичные бактерии

Не все знают, что обычные рис и макароны в вашем крупяном шкафу могут стать причиной отравления, название которого «синдром жареного риса». При таком отравлении человек пожалуется на диарею, лихорадку, тошноту, боль в животе и рвоту. Вероятны и другие осложнения, и даже летальный исход.

«Отравление провоцируют бактерии Bacillus cereus, они могут находиться повсюду, но им удается стремительно размножаться в пище, содержащей крахмал. Бактерии образуют споры, имеющие устойчивость к воздействию высоких температур, потому они становятся очень опасными, когда продукты неправильно хранятся или готовая еда плохо разогревается», — говорит технолог продукции общественного питания Василий Викторенков.

Избежать отравления можно при:

• расположении на хранение риса и макарон в сухое прохладное место;

• тщательном мытье рук перед готовкой;

• варке этих продуктов в кипящей воде;

• подаче еды по готовности;

• хранении готового блюда в холодильнике — держать его свыше двух часов в условиях комнатной температуры не рекомендуется, и желательно разложить большое количество еды по маленьким контейнерам — так холод быстрее сделает свою работу;

• хорошем разогреве остатков блюда — температура должна быть не ниже 74°C;

• отказе от употребления старого блюда — оно должно быть приготовлено максимум вчера. До этого его важно грамотно хранить и хорошо разогреть только один раз.

Bacillus cereus выделяет в пищу токсины, которые могут быть смертельно опасны, так, в 2005 году итальянская семья отравилась салатом с макаронами, из-за чего один из детей умер в больнице, а в 2011‑м бельгийский студент скончался от спагетти. Все пострадавшие ели старые блюда с макаронами, приготовленные несколько дней назад.