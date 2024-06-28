Почему ранние арбузы нужно обходить стороной

Дыни для еды тоже не подходят

У прилавка с бахчевыми думаете, как хорошо было бы полакомиться арбузом? Однако лучше не спешить и дождаться августа. Естественное созревание арбузов и дынь происходит в конце июля, потому в ранних плодах могут содержаться нежелательные для здоровья добавки, «подгоняющие» плоды к внешней спелости.

«Когда человек употребляет арбузы или дыни, „перекормленные“ нитратами, в организме эти вещества трансформируются в токсичные нитриты, нарушающие кровообращение и вызывающие недостаток кислорода в тканях. Тяжелее всего токсичная нагрузка переносится детьми и людьми, у которых хронические проблемы с дыхательной, сердечно-сосудистой или выделительной системами», — предупреждают медики.

Если человек часто и помногу подвергает себя таким токсичным воздействиям, в его организме случается скопление нитратов и хроническая интоксикация, а это уже дополнительные риски развития онкологического процесса.

Ранними бахчевыми можно вызвать и отравление такими веществами, как пестициды. Тут реакция организма будет острой — с болезненным животом, диареей, лихорадкой, сильным чувством слабости, обильным потоотделением. Подобная ситуация требует звонка в скорую помощь.