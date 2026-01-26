Почему прием мелатонина не так уж безобиден

Когда добавка становится опасной

Мелатонин резко стал популярным среди людей, имеющих нарушения сна. Многие подбирают себе препарат самостоятельно, считая, что это безобидное средство и его прием не требует серьезного контроля, но это не так.

Мелатонин является гормоном, который вырабатывает шишковидная железа в головном мозге, в зоне его ответственности циркадные ритмы, в частности цикл сна и бодрствования. Широко используемый в медицине при нарушениях сна синтетический аналог мелатонина показывает хорошие результаты при условии краткосрочного приема, однако добавки с мелатонином могут быть опасными — в них не всегда соблюдаются производственные регламенты и доза мелатонина может быть выше заявленной на упаковке, то есть токсической.

«Длительное применение мелатонина еще недостаточно хорошо изучено, и могут проявиться нежелательные реакции. Совместное применение мелатонина и других лекарств, например гормональных контрацептивов, может повышать концентрацию мелатонина в крови, приводя к развитию побочных эффектов. Прием мелатонина способен ретушировать симптом нарушения сна при более серьезных заболеваниях, даже онкологических, и тем самым не давать вовремя поставить диагноз и начать лечение», — говорит ассистент кафедры фармакологии, младший научный сотрудник отдела медицинской химии и токсикологии Института фармации и медицинской химии Пироговского университета Минздрава России Денис Борозденко.

Длительный прием мелатонина может иметь риски и для сердечно-сосудистой системы, влияя на показатели артериального давления. Мелатонину свойственно незначительно понижать давление, и если пациенту диагностирована гипертония и он получает терапию, мелатонин может снизить эффективность лекарства и отразиться на повышении показателей давления.

