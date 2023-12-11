Почему появляется второй подбородок

Причина не только в лишнем весе

Вы наверняка замечали, что иногда достаточно стройные люди имеют второй подбородок. То есть причина его появления не всегда сопряжена с излишними килограммами. Что же способствует его появлению?

«Формированию второго подбородка могут послужить возрастные изменения, когда подкожно-жировая клетчатка увеличивается в объеме, а кожный тонус снижается, либо какая-то болезнь — чаще патология эндокринного характера типа сахарного диабета или проблем с деятельностью щитовидки», — объясняют врачи.

Вызвать второй подбородок способна особая лицевая анатомия, а также неправильная осанка: если вы сутулитесь, будьте готовы не только к сгорбленной спине, но и «дефекту» лица.

Изначально стоит попробовать наладить питание и приобщиться к физическим нагрузкам, также польза будет, если добавить к этому косметологические процедуры, например массаж. При отсутствии эффекта от усилий нужно обследоваться.