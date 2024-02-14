Почему появляется дрожь в теле и как от нее избавиться

Провокатором озноба не всегда является холод

Вам не холодно, но вас трясет, дрожь появляется не только в конечностях, но и в речи? В чем же дело? Врачи объясняют подобное ответом на стресс, высоким уровнем тревожности.

Тревога негативно влияет на весь организм, снижает качество жизни и запускает серьезные расстройства, депрессию, апатию. Однако дрожь считается нормальной защитной реакцией организма. При разовом стрессе неприятные ощущения проходят через 30—40 минут. Триггером может стать что угодно, хоть новости по телевизору, хоть проблемы в отношениях или на работе. Если же через полчаса, находясь в безопасном и спокойном месте, вы все еще дрожите, пора решать вопрос в кабинете врача.

«Внутренняя дрожь может быть симптомом функциональных нарушений вегетативной нервной системы. Внутренняя дрожь происходит в результате выброса кортизола и адреналина. Первыми под удар попадают пищеварительная система, щитовидная железа, надпочечники и эндокринная система. Алгоритмы, заложенные в нас природой, требуют в таких случаях реакций либо „бить“, либо „бежать“. Ни того, ни другого современный человек сделать не может в силу эволюции и социализации, поэтому аккумулирует энергию и подавляет гормоны», — разъясняет заместитель главного врача по медицинской части Городской клинической больницы № 1 Челябинска Максим Угнивенко.

Как унять дрожь:

• заняться физической активностью — 10 минут любых упражнений решат даже самую сложную задачу, гормоны стресса просто утилизируются;

• побыть в спокойствии — дайте себе полчаса, чтобы расслабиться и обрести гармонию в душе и теле;

• обследоваться в поисках физиологических сбоев в организме, вызывающих дрожь;

• посетить психотерапевта;

• освоить саморегуляцию и повысить эмоциональный интеллект, развить осознанность и умение адекватно реагировать на внешние раздражители.

«Соединение трех составляющих — психологии, физиологии и нейромедитации — дает возможность управлять эмоциональным интеллектом. Сейчас модно говорить „находиться в ресурсе“, фраза активно используется и так же активно высмеивается. Но, если серьезно, то это вполне подходящее определение — быть в ресурсе», — говорит доктор.

Внутренняя дрожь не относится к самым серьезным признакам, указывающим на функциональные расстройства вегетативной нервной системы, но она определенно является красным флагом. Так что полезно отмечать подобные маячки тела, чтобы не допустить дальнейших психосоматических реакций.