Почему полезно ходить босиком

Такая практика нужна взрослым и детям

До начала лета остается неделя, а это значит, что скоро установится теплая погода и можно будет практиковать босоногие прогулки. Это полезно, поскольку на ступнях находятся рецепторные точки в большом количестве, активирующиеся от взаимодействия кожи и других поверхностей — земли, песка, травы, камней.

«Босоногостью можно повысить защитные силы организма, и вообще земля оказывает на нас антиоксидантное воздействие. Жизнедеятельность человека приводит к производству определенного количества частиц с положительным зарядом, которые в процессе окисления разрушают клеточные оболочки, что чревато различными патологиями. Земная же поверхность имеет частицы с отрицательным зарядом, и соприкосновение с ней способствует нейтрализации вредных частиц в организме», — объясняют специалисты мануальной терапии.

Босоногая ходьба помогает людям с мышечными и суставными болями, гипертонией, нарушениями сна, нервным напряжением, подверженным стрессу, имеющим проблемы с иммунитетом и сердечным ритмом. Босоногость восстанавливает нормальное кровообращение, что особенно важно женщинам, которые часто ходят в неудобной обуви.

Если босиком будет ходить ребенок — это благотворно отразится на координации его движений и осанке, укрепит связки и мышцы, повысит уровень внимательности и осторожности, окажет массажное воздействие, а также включит точки, которые связаны с речевым развитием.

«Ходьба босиком хорошо отражается и на психике, она расслабляет нервную систему, способствует стабилизации эмоционального фона», — сообщают эксперты.

По окончании босоногой терапии следует хорошо помыть ноги с использованием мыла или геля.

Отметим, ходить без обуви нужно осторожно, чтобы случайно не травмироваться. Если же неприятность произойдет, обработайте рану и не ходите босиком, пока все не заживет.

При подагре, ревматизме, заболеваниях почек и органов малого таза, гинекологических воспалениях босая ходьба противопоказана — так легко переохладиться и спровоцировать обострение недуга.

Кстати, босоногую терапию можно устроить и дома, периодически отказываясь от тапочек или используя специальные камушки для топтания.