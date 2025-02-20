Если вам хочется плакать, не нужно сдерживаться, изображая из себя железного человека. Слезы служат нам терапией, позволяя справляться со стрессом, тревожностью и прочими отрицательными эмоциями.
«Когда человек плачет, происходит активация парасимпатической нервной системы, способствующей расслаблению. Еще в этот момент вырабатываются эндорфины в повышенном количестве, что помогает нам легче справляться с болью. И это не все: плач улучшает кровообращение и приводит к стабилизации эмоционального состояния, потому что в этот момент в организме производится также окситоцин», — говорят терапевты.
Однако есть нюансы: если вы плачете излишне часто, без особых на то причин и не можете контролировать слезы, вам следует обратиться к врачу. Либо вы хотите, но не можете заплакать, — это тоже бывает симптомом патологии, например тяжелой депрессии, что требует медицинского вмешательства.
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