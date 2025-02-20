Почему плач полезен для здоровья

Давая выход слезам, мы избавляемся от напряжения

Если вам хочется плакать, не нужно сдерживаться, изображая из себя железного человека. Слезы служат нам терапией, позволяя справляться со стрессом, тревожностью и прочими отрицательными эмоциями.

«Когда человек плачет, происходит активация парасимпатической нервной системы, способствующей расслаблению. Еще в этот момент вырабатываются эндорфины в повышенном количестве, что помогает нам легче справляться с болью. И это не все: плач улучшает кровообращение и приводит к стабилизации эмоционального состояния, потому что в этот момент в организме производится также окситоцин», — говорят терапевты.

Однако есть нюансы: если вы плачете излишне часто, без особых на то причин и не можете контролировать слезы, вам следует обратиться к врачу. Либо вы хотите, но не можете заплакать, — это тоже бывает симптомом патологии, например тяжелой депрессии, что требует медицинского вмешательства.

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