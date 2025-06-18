Почему першит в горле

Как облегчить состояние до посещения врача

Першение в горле может возникать по разным причинам: из-за внешних факторов (сухого воздуха, пыли, курения, обезвоживания), инфекций (фарингита, ларингита, ОРВИ), аллергии (реакции на пыльцу, пыль, шерсть), рефлюкса (заброса желудочного сока в пищевод) и даже онкологии (это случается редко, но требует внимания, рак также будет сопровождаться осиплостью и нарушением глотания).

«Как облегчить симптомы? Можно самостоятельно прибегнуть к таким мерам, как питье большего количества воды, полоскание горла ромашкой (если нет аллергии), смазывание горла винилином, облепиховым или оливковым маслом. Также стоит исключить раздражающую пищу (острое, кислое, холодное), увлажнять воздух, проветривать помещение», — говорит оториноларинголог высшей квалификационной категории клинической больницы «РЖД-Медицина» города Челябинска Светлана Милюкова.

Если першение в горле долго не проходит, обратитесь к лор-врачу.