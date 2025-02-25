Почему от ветра текут слезы

При сильном дискомфорте нужно пройти диагностику у окулиста

Мороз и ветер относятся к агрессивным повреждающим факторам, негативно влияющим на слезную пленку: они сокращают время ее разрыва, что снижает ее защитную функцию. На все это слезные железы отвечают повышенной наработкой слезы. Если у человека слезная пленка достаточно стабильна, то небольшая слезоточивость, являющаяся, кстати, нормой, не вызовет какого-то дискомфорта.

«Повышенное слезотечение наблюдается у пациентов с синдромом сухого глаза и нарушением стабильности слезной пленки. Также проблема бывает связана с возрастом, у пожилых людей имеется атония, которая не позволяет векам удерживать слезы», — говорит офтальмолог-хирург Антон Ермаков.

Для предотвращения повышенного слезоотделения можно использовать специальные гигиенические блефаросалфетки, которыми обрабатываются веки утром, либо капли. Но назначение этих средств следует доверить врачу.

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