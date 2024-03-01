Почему от потребления мяса человек обильно потеет

Для «мясного пота» нет лечения

Некоторым людям приходится встречаться с таким явлением, как «мясной пот» — это жар, повышенная потливость, учащенное сердцебиение после потребления мясного блюда. У кого-то даже могут возникать дискомфортные ощущения в области живота и тошнота.

«Поскольку мясо является тяжелым питанием, организму приходится интенсивнее функционировать, чтобы переварить съеденное, а от этого происходит увеличение температуры тела. Белок мяса представлен сложными молекулами, состоящими из химически связанных элементов. Ферментам приходится „разрывать“ такие связи, чтобы получились аминокислоты. Этому процессу требуется температура в 37—40°С. Для переваривания мяса нужно затратить энергию, превышающую в 7 раз ту, что задействуют для переработки жиры и углеводы», — объясняют врачи.

Во избежание перегрева организм запускает механизм охлаждения и выделяет пот.

Если вы мучаетесь от «мясного пота», попробуйте сократить порции мяса, есть больше овощей и цельнозерновых продуктов, не сочетать мясо с алкогольными напитками, не добавлять много соли и острых специй при его приготовлении, не питаться мясом в жаркой обстановке.

Отметим, нечрезмерное потоотделение относится к нормальной физиологической реакции тела на еду, что связано с пищеварительным процессом, острыми и пряными продуктами, а иногда и эмоциональным состоянием — нервозностью, волнением или стрессом после принятия пищи.