Почему от подзатыльника можно умереть

Опрометчивое действие несет в себе угрозу

Подростки могут раздавать подзатыльники друг другу, считая это элементом забавы, взрослые могут прибегать к ним как к сомнительному элементу воспитания, и мало кто знает, что подзатыльники несут в себе угрозу для жизни.

«Все дело в затылочном отверстии черепа, в котором находится продолговатый мозг, являющийся непосредственным продолжением спинного мозга. В ядрах продолговатого мозга находятся жизненно важные центры: сердечный, дыхательный, рвотный и сосудодвигательный. Здесь же расположен зрительный анализатор. Даже самый легкий удар по затылочной части может привести к нарушению зрения, обмороку, остановке дыхания или летальному исходу», — объясняют медики.

По этой причине различные единоборства ставят под запрет удары по затылочной части. К тому же подзатыльник, как элемент физического насилия, отражается и на ментальном здоровье человека.