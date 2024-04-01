Почему от музыки появляются мурашки

Это явление называется «фриссон»

Французским словом «фриссон» принято описывать чувство дрожи, содрогания в самом приятном смысле. Музыка относится к тем вещам, которые могут становиться причиной такой дрожи.

«Музыкой активируется деятельность системы, отвечающей за вознаграждение: поначалу ощущение удовольствия становится нарастающим и случается высвобождение дофамина в области хвостатого ядра мозга, после наступает пик наслаждения, тогда за выделение гормона принимается и прилежащее ядро, что и приводит к наличию мурашек», — говорят медики.

Не только музыка способна «замурашить» тело, но и произведение искусства, трогательная сцена в кино либо природное явление.