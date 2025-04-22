Почему от диетических напитков увеличивается голод

Как подсластители обманывают мозг

Широко используемый в диетических напитках искусственный подсластитель сукралоза способен усиливать чувство голода. В напитки он добавляется для снижения их калорийности, но таким веществом стимулируется аномальная активность гипоталамуса — в этом отделе мозга регулируется аппетит и вес.

«От сукралозы не наблюдается выработки гормонов, подавляющих голод, в отличие от того случая, когда человеком потребляется продукт с высокой калорийностью. У подсластителя задача — обмануть мозг, создав иллюзию сладости без получения ожидаемой калорийности. При таком дисбалансе часто усиливается аппетит, что особо выражено у женщин и тех, кто страдает от ожирения», — сообщают ученые.

В научном эксперименте, оценивающем действие подсластителя, приняли участие 75 человек. Определено, что сукралоза заставляет испытывать больший голод в последующем, чем потребление напитков с натуральным сахаром.