Почему оливки нравятся только взрослым

Дело во вкусовых рецепторах языка

Ученые определили, что насладиться вкусом оливок можно лишь с 25 лет, получить гастрономическое удовольствие от пармезана удастся чуть ранее — в 22, а вот оценить козий сыр возможно лишь с 30 лет. Причина тому — вкусовые рецепторы, активность которых отличается в каждом возрасте.

«Дети обладают куда большим количеством вкусовых рецепторов, и поэтому продукты, которые обычно кажутся взрослым приятными, для детей будут излишне солеными, сладкими, острыми. По достижении человеком 18 лет вкусовые рецепторы утрачиваются аж на треть, и поэтому еда, что мы не любили ранее, воспринимается по-другому», — информируют специалисты.

Этим объясняется и любовь людей старшей возрастной группы к очень соленым и пряным продуктам — у них в распоряжении минимальный набор рецепторов, им просто хочется ощутить яркость вкуса.