Почему нужно удалять липомы

Эти доброкачественные опухоли не всегда можно оставлять

Доброкачественным опухолям, тем же липомам, обычно несвойственно распространяться в окружающие ткани. Рост у подобных новообразований отмечается медленный, а риски их перерождения в онкологию крайне низки. Но врачи все же часто советуют пациентам избавляться от липом.

«Удаление липомы бывает необходимо в ряде случаев. Например, когда она увеличивается в размерах. Большие липомы могут оказывать давление на окружающие ткани и органы. Если своевременно не убрать увеличивающуюся липому, она может постепенно вырасти до таких размеров, что для ее удаления будет необходима госпитализация в хирургическое отделение», — говорит хирург Клинической больницы «РЖД-Медицина» города Челябинска Денис Гальт.

Еще липому удаляют, если она вызывает болезненные ощущения. Образования обычно не болят, но иногда имеют чувствительность к давлению или трению.

Также избавиться от липомы нужно, когда место ее расположения доставляет неудобство или косметический дискомфорт, что типично при ее локализации на открытом участке тела.

Решение об удалении липомы всегда принимается индивидуально с учетом особенностей каждого пациента. Врач оценивает риски и пользу, предлагая оптимальный вариант для конкретной ситуации.