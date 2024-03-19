Почему нельзя восполнять кальций яичной скорлупой

Это не дает здоровью нужной пользы

Анализ крови показал дефицит кальция и вам кто-то посоветовал восполнить дефицит посредством употребления яичной скорлупы? Откажитесь от этой затеи. Это не только не принесет нужного результата, но и навредит вашему организму.

«Яичная скорлупа представляет собой карбонат кальция, человеческий же организм лучше усваивает цитрат кальция, потому, выбирая добавку в аптеке, обращайте внимание на информацию на упаковке. Такая форма вещества эффективнее и подходит для продолжительного приема», — сообщают медики.

Низкое усвоение кальция — это не единственная причина, почему нужно отказаться от использования яичной скорлупы. Другой аргумент «против» — риски инфицирования при плохой обработке скорлупок, а третья причина — лучшая доступность фармакологических форм: принять таблетку проще, нежели подготавливать к потреблению скорлупу.

Кальций является важным минералом, сохраняющим кости и зубы здоровыми, он также нужен, чтобы нервы и мышцы, в том числе и сердце, нормально функционировали. Помимо добавок, кальций можно получить из молочных продуктов, рыбы, зеленых овощей, орехов и семян.

Отметим, целесообразность приема кальция определяется лечащим врачом, как и необходимая доза вещества.