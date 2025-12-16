Почему некоторые люди всегда опаздывают

Есть две ключевые причины

Опоздания — распространенная проблема, с которой сталкиваются многие из нас ежедневно. Действительно, иногда обстоятельства складываются так, что человек не в силах на них повлиять и появиться в установленном месте в назначенное время, даже если, казалось бы, все предусмотрено. Но почему одни люди регулярно приходят вовремя, а другие хронически задерживаются?

Существуют две основные причины опозданий: недостаток навыков планирования и неспособность выдерживать границы.

«При недостатке навыков планирования человек неверно определяет время на задачи, переоценивает свою продуктивность, планирует несколько дел одновременно. В результате постоянные накладки и опоздания. Для таких людей ведущую роль играют впечатления и эмоции. Они дают много обещаний ради хорошего эффекта, забывают про время, переносят сроки или исчезают из поля зрения», — говорит психолог областной специализированной психоневрологической больницы № 1 Челябинска Андрей Власов.

В такой ситуации помочь себе можно, определив, что действительно является главным для вашей жизни: отношения, доход, здоровье, карьера. Спросить себя: «Что я делаю, чтобы приблизиться к этому?» — и сосредоточиться на конкретных задачах. Отказаться от дел, нужных лишь для «впечатления». Организовать рабочее место и не работать там, где вы отдыхаете. Не соглашаться на встречи сразу, а брать время на планирование.





«У второго типа людей, не способных выдерживать границы, жизнь напоминает бурлящий поток, где они постоянно плывут против течения. Такие люди видят в других враждебность, они очень ранимы, могут „забывать“ о встречах или путать место или время, попытки следовать дисциплине вызывают у них скуку, раздражение, а еще головную боль и боль в животе», — отмечает психолог.

Если кто-то из ваших близких относится ко второму типу, проявите терпение и не обвиняйте человека — мотивы подобного поведения зачастую неосознанны. Деликатно предложите ему обратиться за профессиональной помощью.

Если вы сами являетесь тем, кто постоянно задерживается и ваши опоздания серьезно осложняют вам жизнь, задумайтесь о посещении специалиста для грамотного решения проблемы.

