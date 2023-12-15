Почему насморк становится хроническим

Истинную причину определит только ЛОР

Если вас беспокоит постоянный насморк, часто отекают слизистые носа и досаждает заложенность, вам следует посетить оториноларинголога, ведь причин у таких проблем может быть несколько.

«К возникновению хронического насморка и отеков может приводить вирусная и бактериальная инфекция, триггерное воздействие определенных раздражителей, например вдыхание табачного дыма, влияние выбросов различных промышленных предприятий, выхлопных газов. Иногда даже очень приятный запах дорогих духов может спровоцировать длительное затруднение носового дыхания и заложенности», — рассказывает заведующая оториноларингологическим отделением поликлиники Клинической больницы «РЖД-Медицина» города Челябинска Любовь Прохорова.

Отек в носу бывает проявлением аллергической реакции либо ответом на прием некоторых медикаментов. Нередко отечности способствуют изменения со стороны сосудов, эндокринной или вегетативной нервной систем, например многие знакомы с вазомоторным ринитом беременных.

Стоит учесть и анатомические изменения, провоцирующие хроническую заложенность носа: речь о всевозможных вариантах смещения носовой перегородки, аномалии развития носовых раковин, нарушении архитектоники носа вследствие хронического воспаления.

Не последнюю роль в появлении постоянного насморка играют острые и хронические риносинуситы, полипоз полости носа и его придаточных пазух.