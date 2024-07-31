Почему надо отказаться от «профилактических чисток» кишечника

Такие процедуры чреваты серьезными проблемами не только с кишечником, но и с печенью

Колопроктологи уверяют, что кишечник не нуждается ни в каких профилактических чистках. Так что, если с его опорожнением у вас все в порядке, о каких-то дополнительных очищениях даже не стоит задумываться.

«Когда человека беспокоят запоры, ему нужно обратиться к врачу, а не заниматься самолечением. Ведь запор иногда может быть симптомом кишечной непроходимости, а это состояние уже несет угрозу для жизни. Также могут быть онкозаболевания или иные, не такие страшные патологии, которые корректируются грамотным лечением. Кстати, клизмы и слабительные должны назначаться только врачом», — предупреждают медики.

Когда клизмы используются для того, чтобы похудеть или «освободить» забитый кишечник, человек вредит защитным силам своего организма, ведь во многом наш иммунитет зависит от состояния кишечника, а при его промывании происходит разрушение микрофлоры.

Также при гидроколонотерапии — введении в кишечник большого количества воды страдает не только микробиом, но и появляются риски перфорации стенок органа, а также занесения инфекции.

«При использовании для „чистки“ БАДа, специального коктейля или какого-либо сока, можно столкнуться с нарушением в балансе электролитов, нужных для нормального функционирования всего организма», — говорят специалисты.

Увлечение чистками при помощи препаратов на основе «натуральных растительных компонентов» бывает опасным не только для кишечника, но и подставляет под удар печень — главный фильтр в человеческом теле.