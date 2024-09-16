Почему начинает дергаться глаз

Что становится причиной нервного тика

Нервный тик — это непроизвольное, часто повторяющееся движение, которое может затрагивать различные части тела. Одним из наиболее распространенных его проявлений является дергание века или глаза. Такие ситуации могут вызывать беспокойство. Почему же они возникают?

Причины появления нервного тика:

• стресс и напряжение. Эмоциональное напряжение, тревога или стресс могут стать триггером для появления нервного тика. В такие моменты нервная система находится в состоянии повышенной активности, что может привести к непроизвольным движениям в теле;

• усталость. Недостаток сна и физическое утомление могут способствовать возникновению тиков. Усталость негативно влияет на работу нервной системы, что способно провоцировать мышечные спазмы;

• кофеин и стимуляторы. Чрезмерное потребление кофе, энергетических напитков или других стимуляторов, а также недостаток воды в организме могут оказывать влияние на нервную систему и вызывать тики;

• недостаток витаминов. Нехватка определенных витаминов и минералов, таких как магний и витамины группы B, способствует нервным тикам;

• неврологические заболевания. В редких случаях тики могут быть связаны с неврологическими расстройствами, такими как синдром Туретта или другие тиковые расстройства.

«Дергание глаза или другого участка тела, как правило, проходит самостоятельно в течение нескольких минут или часов, особенно если устранены факторы, вызывающие стресс или усталость. Однако в некоторых случаях тики могут проявляться в течение нескольких дней или недель», — сообщают неврологи.

Обратитесь к врачу, если: дергание не проходит на протяжении нескольких недель; тик сопровождается другими симптомами — болью, покраснением или отеком; у вас наблюдаются дополнительные неврологические проявления — головные боли, изменения в зрении или координации; тик становится более выраженным и мешает вашей повседневной жизни.