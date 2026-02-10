Почему на кухне лучше использовать разделочную доску из пищевой стали

В чем минусы пластиковых и деревянных досок

Разделочная доска — неотъемлемый элемент кухонного инвентаря, ежедневно используемый для нарезания продуктов питания. Помимо того что важно иметь несколько разделочных досок под разные типы продуктов даже на домашней кухне, большое значение имеет и материал, из которого эти доски изготовлены. В первую очередь материал изделия должен отвечать стандартам гигиены, и здесь предпочтительнее могут быть доски из нержавеющей пищевой стали.

Преимущества разделочных досок из нержавеющей пищевой стали:

• высокая гигиеничность. Стальная поверхность гладкая и непористая, что предотвращает проникновение бактерий и микроорганизмов внутрь материала. Это значительно снижает риск перекрестного загрязнения продуктов и облегчает уход за доской;

• устойчивость к повреждениям. Нержавеющая сталь устойчива к царапинам, трещинам и деформациям, возникающим у других материалов при интенсивном использовании ножей и очищении в посудомоечной машине;

• простота в уходе. Доску легко мыть вручную или в посудомоечной машине, при этом ее качество сохраняется надолго;

• экологическая безопасность. Материал долговечен, пригоден для вторичной переработки и не выделяет вредных веществ даже при длительном контакте с пищей;

• универсальность. Подходит для любых типов пищи и кулинарных техник. Например, может использоваться и для раскатки теста.





В чем недостатки деревянных разделочных досок? Это накопление влаги и бактерий: древесина впитывает влагу, создавая благоприятную среду для размножения патогенных организмов, особенно при неправильной сушке и уходе. Формирование трещин и пор: со временем появляются микротрещины, куда попадают остатки пищи и бактерии, вызывая неприятный запах и ухудшение качества продукта. Необходимость регулярной обработки: требуют частого обновления защитного покрытия маслом или специальным составом. Возможность появления плесени: повышенная влажность способствует развитию грибков и плесени.

Какие минусы у пластиковых разделочных досок? Низкая устойчивость к механическим воздействиям: легко повреждаются острыми предметами, образуя глубокие борозды и царапины, где накапливаются бактерии; также нельзя исключать попадание частичек микропластика в организм вместе с пищей. Хрупкость и деформация: под воздействием высоких температур пластик становится мягким и склонным к деформации (например, если мыть доски в посудомойке). Выделение токсичных соединений: некоторые виды пластика выделяют вредные вещества при нагревании или контакте с кислотосодержащими продуктами. Быстро теряют внешний вид: потеря эстетичности из-за многочисленных повреждений поверхности негативно влияет на восприятие кухни.

