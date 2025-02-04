Почему на коже появляются высыпания

Причина не всегда в гормонах и питании

Акне является не только подростковой проблемой, некоторых людей высыпания на коже продолжают мучить и во взрослой жизни. Кто-то ругает наследственность, кто-то признается, что во всем виновато неправильное питание. Однако есть и другие причины проблемной кожи.

Почему на коже появляются высыпания

• Уходовая косметика. И здесь дело не только в неверно подобранных средствах для особенностей вашей кожи. Могут случайно попасть на лицо средства для волос, например кондиционер или масло, которые могут оказаться комедогенными, ведь совершенно не предназначены для кожи.

• Удаление пушка на лице. В интернете завирусились видео, где девушки бреют себе лица и призывают подписчиков к тому же. Это вызывает массу неприятностей, если тому последовать. Появляется не только щетина вместо пушка, но и вросшие волосы на лице, раздражение, а также микротравмы, в которые беспрепятственно проникают патогены и провоцируют проблемы с кожей.





• Гормоны. Не только гормональная перестройка в подростковом возрасте, но и определенные дни женского цикла, беременность, менопауза, а также прием каких-либо гормонсодержащих препаратов нередко сопряжены с проблемами кожи.

• Смена климата. Путешествия дарят нам приятные эмоции, потому очень полезны для нашего ментального здоровья. Но перемещение в место, где влажность, солнечная активность, температура и сила ветра отличаются от привычных, становится стрессом для кожи.

• Нездоровая еда. Этот пункт мы уже затрагивали выше. И действительно, от жирной и сладкой пищи может развиться акне, потому что ее переваривание требует производства инсулина от поджелудочной железы, что связано с излишним выделением себума, который закупоривает поры.

• Допинг. Среди спортсменов даже существуют термины «бодибилдинг-акне» или «акне культуристов», когда от определенных добавок обсыпает лицо, шею и спину.





• Смартфон. Задумываетесь ли вы о чистоте вашего телефона, прикладывая его к лицу? А ведь на нем находится множество бактерий, которые, соединяясь с кожным салом и косметикой, стимулируют высыпания. Протирать телефон спиртосодержащим средством нужно хотя бы раз в день.

• Касания лица. Если вы трогаете лицо грязными руками, вы также даете повод для появления кожных неприятностей, потому касаться лица следует только после мытья рук.

• Загар. После загара может показаться, что высыпаний стало меньше. Так и бывает, потому что кожа становится менее жирной. Но, став сухими, покровы стремятся компенсировать эту проблему, стимулируя выработку кожного сала, что и порождает новые высыпания.

• Экологическая обстановка. Если вы живете там, где часто загрязняется воздух, ваша кожа в опасности. Крошечным частицам пыли удается изменять состав себума, в котором начинают размножаться бактерии, и вы получаете акне.