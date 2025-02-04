Акне является не только подростковой проблемой, некоторых людей высыпания на коже продолжают мучить и во взрослой жизни. Кто-то ругает наследственность, кто-то признается, что во всем виновато неправильное питание. Однако есть и другие причины проблемной кожи.

Почему на коже появляются высыпания

Уходовая косметика. И здесь дело не только в неверно подобранных средствах для особенностей вашей кожи. Могут случайно попасть на лицо средства для волос, например кондиционер или масло, которые могут оказаться комедогенными, ведь совершенно не предназначены для кожи.

Удаление пушка на лице. В интернете завирусились видео, где девушки бреют себе лица и призывают подписчиков к тому же. Это вызывает массу неприятностей, если тому последовать. Появляется не только щетина вместо пушка, но и вросшие волосы на лице, раздражение, а также микротравмы, в которые беспрепятственно проникают патогены и провоцируют проблемы с кожей.


Гормоны. Не только гормональная перестройка в подростковом возрасте, но и определенные дни женского цикла, беременность, менопауза, а также прием каких-либо гормонсодержащих препаратов нередко сопряжены с проблемами кожи.

Смена климата. Путешествия дарят нам приятные эмоции, потому очень полезны для нашего ментального здоровья. Но перемещение в место, где влажность, солнечная активность, температура и сила ветра отличаются от привычных, становится стрессом для кожи.

Нездоровая еда. Этот пункт мы уже затрагивали выше. И действительно, от жирной и сладкой пищи может развиться акне, потому что ее переваривание требует производства инсулина от поджелудочной железы, что связано с излишним выделением себума, который закупоривает поры.

Допинг. Среди спортсменов даже существуют термины «бодибилдинг-акне» или «акне культуристов», когда от определенных добавок обсыпает лицо, шею и спину.


Смартфон. Задумываетесь ли вы о чистоте вашего телефона, прикладывая его к лицу? А ведь на нем находится множество бактерий, которые, соединяясь с кожным салом и косметикой, стимулируют высыпания. Протирать телефон спиртосодержащим средством нужно хотя бы раз в день.

Касания лица. Если вы трогаете лицо грязными руками, вы также даете повод для появления кожных неприятностей, потому касаться лица следует только после мытья рук.

Загар. После загара может показаться, что высыпаний стало меньше. Так и бывает, потому что кожа становится менее жирной. Но, став сухими, покровы стремятся компенсировать эту проблему, стимулируя выработку кожного сала, что и порождает новые высыпания.

Экологическая обстановка. Если вы живете там, где часто загрязняется воздух, ваша кожа в опасности. Крошечным частицам пыли удается изменять состав себума, в котором начинают размножаться бактерии, и вы получаете акне.