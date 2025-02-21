Почему мужчины бывают более ранимы в любви

И что способствует их быстрой влюбчивости

Ученые выяснили, что мужчины романтичнее женщин, они на 42 дня раньше признаются в любви и сильнее тоскуют. Мужчинам также в два раза чаще свойственно влюбляться с первого взгляда, а еще одинокие мужчины в два раза более подвержены самоубийствам. И лишь у 20% женщин наблюдается плохое самочувствие после развода, а вот у мужчин это значение гораздо выше. Таковы данные исследования. Почему же мужчины более ранимы в плане чувств?

«В обществе укоренилось мнение, что мужчины должны быть сильными и не показывать своих эмоций. Это ведет к тому, что их внутренние переживания остаются скрытыми, что и делает их более уязвимыми в моменты эмоциональной боли, такой как разрыв отношений», — объясняют психологи.

Мужчины могут развивать глубокую эмоциональную привязанность к своим партнершам, даже если они не всегда это демонстрируют. Когда отношения заканчиваются, эта привязанность вызывает сильные чувства утраты и горя.

Сильный пол по-разному справляется с эмоциональными трудностями. Некоторые мужчины, например, избегают выражения своих чувств, что чревато непроработкой эмоций должным образом и, как следствие, более продолжительным страданием.





Откуда берется мнение, что мужчины могут влюбляться быстрее, чем женщины? Определенные исследования показывают, что мужчины способны быстрее реагировать на физическую привлекательность и проявлять интерес к отношениям, что воспринимается как более скорая влюбленность.

«В ряде случаев мужчины бывают инициативнее женщин в начале отношений, что создает иллюзию стремительной влюбленности», — отмечают специалисты.

Женщины же часто внимательнее подходят к выбору партнера и дольше оценивают совместимость, в то время как мужчины уже начинают привязываться на этапе романтического увлечения.