Почему металл в теле — противопоказание для МРТ

Обследование в этом случае представляет большую угрозу

Перед проведением ряда обследований предполагается снимать с себя украшения, протезы и прочие металлические конструкции. Но что делать тем, у кого частички металла есть внутри тела? Это бывает после определенных операций, например. Таким пациентам проводить МРТ нельзя, для них подбираются иные способы диагностики.

Магнитное поле аппарата МРТ можно сравнить с мощнейшей «приманкой», способной с небывалой силой притягивать к себе даже небольшие металлические предметы.

Если в теле есть металл, пусть и маленький фрагмент, он начнет притягиваться магнитным полем аппарата, что вызовет «эффект снаряда», а это очень опасно. Металл в теле будет совершать мечущиеся движения, приводящие к повреждениям тканей и органов.